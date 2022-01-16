مرتفعات عمّان ستشد أمطارا مخلوطة بالثلوج اليوم الأحد.. والمنخفض الجوي يرفع حجم هطل الأمطار إلى 32.7% من المعدل العام

قالت وزارة المياه والري، اليوم الأحد، إن المنخفض الجوي الأخير رفع حجم هطل الأمطار التراكمية من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح الأحد إلى (32,7%) من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ (8,1) مليار م3.

وأضافت في بيان، أن “أعلى نسبة هطول حتى صباح الأحد سجلت في السلط (52,8) ملم” موضحة أن الجريان في الأودية والسيول يحتاج من 24 -48 ساعة للوصول إلى السدود.

وبلغت كميات المياه الداخلة إلى السدود حتى صباح الأحد نحو (1,3) مليون م3؛ لترفع التخزين الكلي إلى نحو (90) مليون م3 بنسبة تخزين كلية (26,77%) من طاقتها الكلية البالغة (336,4) مليون م3، وتركزت الكميات الداخلة في سد الملك طلال بنحو (1,660) مليون م3 .

وحول معدلات الهطول، بينت الوزارة أن محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظات العاصمة عمّان معدلا بلغ (22,4) ملم، البلقاء (32,4) ملم، مأدبا (16,7) ملم، الزرقاء (7,3) ملم، جرش (18,8) ملم، المفرق (6) ملم، إربد (10,1) ملم، عجلون (24,1) ملم، الكرك (4) ملم، الطفيلة (2,2) ملم، معان (1,3) ملم، العقبة (0,2) ملم.

وطالبت وزارة المياه والري الجميع بضرورة الاستفادة من الهطولات المطرية، وعدم إلقاء المخلفات في مجاري الأودية والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من حماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد المتوقع خلال الأيام المقبلة.

أمطار مخلوطة بالثلوج على مرتفعات عمّان

ومن المرجح أن تشهد مرتفعات عمّان أمطارا مخلوطة بالثلوج خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، وفق ما أكد المدير التنفيذي لموقع طقس محمد الشاكر.

وقال الشاكر أن شمال الأردن تأثر بمنخفض جوي جديد تشكل صباح الأحد، فيما سجّلت مناطق جنوب عمّان “أعلى معدل” هطول مطري في الأردن، يقدر بنحو 65 ملم، متوقعا أن تصل كميات الأمطار في العاصمة الأحد، إلى 100 ملم.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في بعض مناطق الأردن تنخفض ليلة الأحد إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر.