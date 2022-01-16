بتخطيط ورعاية امريكية.. اسرائيل ستورّد الغاز عبر الاردن وسوريا الى لبنان عِوضاً عن المساعدات الايرانية

وافقت الولايات المتحدة الليلة على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان لتعطي الضوء الأخضر لتحرك دراماتيكي: الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان سيأتي من إسرائيل.. بحسب ما نشر موقع “ان 12 الاسرائيلي”.

الولايات المتحدة تستثني هذه الخطوة بسبب العقوبات التي فرضتها على النظام السوري، وسيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن ومن ثم الى لبنان من خزني تامار وليفياثان الإسرائيليين.

الشخص الذي خطط لهذا الاتفاق هو المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة، عاموس هوخشتين، والسبب وراء هذه الخطوة، والتي تتماشى أيضًا مع رغبة الرئيس بوتين، هو إيجاد بديل لجهود إيران في المساعدات للبنان.

يُذكر أن لبنان يعاني من أزمة طاقة حادة، ونتيجة لانقطاع متعدد ومتواصل للتيار الكهربائي. لأول مرة، وصول الغاز الإسرائيلي إلى لبنان سيحل أزمة البلاد.