يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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جرينتش+2 07:19
“العمل الإسلامي” يستنكر الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في النقب، ويشيد ببسالته في الدفاع عن ارضه
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