مجلس النواب يدرج قرار لجنته القانونية بخصوص “المشاجرة اياها” على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ الاثنين

أدرج مجلس النواب، على جدول أعماله، بعد غدٍ الاثنين، قرار اللجنة القانونية النيابية؛ بحادثة “الفوضى والاشتباكات بالأيدي” بين عدد من النواب في جلسة 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021؛ خلال جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور.

وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكويين رسمييتين لرئاسة مجلس النواب، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة.

وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، قد دعا، المجلس إلى الانعقاد الاثنين؛ لمناقشة عدة مواضيع بينها مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 المعاد من مجلس الأعيان.