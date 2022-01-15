قال ان الناس يستقبلونه بالترحاب.. المحامي المصري حجاب عبد اللاه يفخر بالشبه بينه وبين جمال عبد الناصر

لطالما أثار الشبه الكبير بين المحامي حجاب عبد اللاه، من محافظة قنا، وبين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر انتباه المواطنين المصريين اينما حل وانتقل.

وقال حجاب عبداللاه إن الشبه الكبير بينه وبين جمال عبد الناصر، «شرف كبير ومثار فخر، فأن أكون شبه الزعيم نعمة كبيرة من ربنا، وكل المواقف اللي بتعرض ليها إيجابية».

وأضاف يقول، في تصريح لجريدة الوطن المصرية، أن الناس تقابله بترحاب واحترام كبيرين لشبهه بالرئيس، وبعض الناس تظنون أنه شقيق الرئيس الراحل أو من أفراد أسرته من شدة الشبه، ولكنه يؤكد أنه ليس هناك أية صلة قرابه مع الرئيس الراحل.