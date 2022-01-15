عبد الناصر في الاعمال الدرامية.. أحمد زكي ومجدي كامل قدما روح الزعيم والباقون اكتفوا بشكله

قدم شخصية الزعيم جمال عبد الناصر في الأعمال الدرامية ما بين السينما والتليفزيون الكثير من الفنانين، ولكن اقترب بعضهم بشدة من روح الزعيم وقدم جوانب وملامح كثيرة من شخصيته التي حملت الكاريزما والقوة وفي نفس الوقت الطيبة والجدعنة والرجولة والكرامة، ولكن قدم البعض شكل الزعيم فقط ولم يصل لروحه من الداخل، واليوم تمر ذكري ميلاده فهو من مواليد 15 يناير 1918، ونرصد هنا كل الأعمال والنجوم الذين قدموا شخصيته من الداخل ومن الخارج.

النجم الراحل أحمد زكي يكاد يكون هو الوحيد الذي قدم الشخصية من الداخل وكان له السبق في فيلم “ناصر 56” للتطرق إلى الجانب الشخصي والعائلي في حياة الزعيم الراحل وهو الفيلم الأشهر، والفيلم كان من تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج محمد فاضل، وتناول حياة عبد الناصر العائلية ومكتبه والخطب التي ألقاها وعلاقته بأعضاء مجلس قيادة الثورة وشارك في بطولته فردوس عبدالحميد في دور تحية كاظم زوجة الرئيس الراحل، وشعبان حسين، في دور عبدالحكيم أبو بكر أحد فريق التأميم، وطارق الدسوقي الذي أدي دور عبدالحكيم عامر، وهاني رمزي، في دور محمود فهيم، والفنانة القديرة أمينة رزق.

وهذا الفيلم بالتحديد هو الأهم فيما قدم عن جمال عبد الناصر لأنه تطرق إلى لحظات فارقة ومهمة في حياة الرئيس جمال عبد الناصر، وإنجازاته السياسية، كما تطرق إلى محاولة اغتياله الشهيرة علي يد الجماعة المحظورة.

قدم خالد الصاوي شخصية الزعيم جمال عبد الناصر ولكن من الخارج فقط فلم يتمكن الصاوي من الوصول لروح الزعيم ربما لأنه في تلك الفترة كان في بداياته وأولي بطولاته في السينمائية، وكان خارجًا من المسرح لتوه فغلب علي تقديمه للشخصية الأداء المسرحي، كما أن حياة الزعيم جمال عبد الناصر من الصعب تناولها في عمل سينمائي مدته ساعتين أو ثلاثة فقد حاول المخرج السوري أنور قوادري التطرق لحياة جمال عبد الناصر بالكامل وليس جزءًا من مسيرته مثل فيلم “ناصر 56″، والفيلم قام ببطولته هشام سليم مجسدًا دور المشير عبد الحكيم عامر وعبلة كامل مجسدة دور زوجة الزعيم جمال عبد الناصر وجميل راتب في دور محمد نجيب وطلعت زين فقي دور الرئيس السادات وغادة عبدالرازق في دور برلنتي عبد الحميد وخالد صالح في دور صلاح نصر.

وفي الدراما التليفزيونية ظهر الزعيم جمال عبد الناصر في أكثر من عمل لكن كان الأقرب لروحه وشكله معا الفنان مجدي كامل فقد نجح في المسلسل الذي كتبه الكاتب الكبير يسري الجندي في تقديم تفاصيل كثيرة عن زعيمنا الملهم ، وربما مساحة المسلسل كانت كافية لمجدي كامل حتي يبرز قدراته التمثيلية والتشخيصية وعايش روح الزعيم ودخل في شخصيته ببساطة دون انفعال أو اهتمام بالشكل أكثر من الروح ولذلك كان هو الأفضل دراميا مثلما كان أحمد زكي الأفضل سينمائيا .

حاول الفنان السوري جمال سليمان الوصول لروح جمال عبد الناصر في مسلسل ” صديق العمر ” لكنه لم يوفق نتيجة عدم تمكنه من اللهجة المصرية ، وانتقد كثيرا بسبب هذه السقطة الأدائية وواجه انتقادات كثيرة هو وكل فريق عمل المسلسل ، وكان منهم باسم سمرة الذي جسد دور عبدالحكيم عامر، ودرة، التي قامت بدور برلنتي عبدالحميد، وصبري فواز، الذي جسد قصة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل وقد ركز العمل على العلاقة بين جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر، خلال الفترة من «1960 حتى 1967» خاصة الوحدة بين مصر وسوريا مرورًا بالنكسة.

قدم الشخصية أيضًا الفنان الراحل ياسر المصري وكان مبدعا في تقديمها واهتم بمضمون الشخصية أكثر من اهتمامه بشكلها ، ولكن يظل مجدي كامل الأفضل في الدراما ، وهناك عدة أعمال أخرى ظهر فيها الزعيم جمال عبد الناصر بشكل عابر دون أن يكون هو محور العمل ومنها مثلا ” أيام السادات ” فلم يعط مساحة للزعيم جمال عبد الناصر فيه وجسد شخصيته الفنان محمود الخولي في لقطات محدودة حيث ظهر في اجتماعات الضباط الأحرار، وبعض مشاهد أخرى، حيث إن التركيز لم يكن كبيرًا عليه لأن الفيلم يتناول حياة السادات، وظهر أيضا في مسلسل ” ام كلثوم ” جمال عبد الناصر وجسد شخصيته الفنان رياض الخولي إلا أن المسلسل لم يبرز أي جوانب أخرى من حياة الرئيس الراحل غير العلاقة بينه وبين أم كلثوم فقط بالإضافة إلى المشاهد القليلة التي ظهر بها على الشاشة.

مجدي كامل في مسلسل ناصر