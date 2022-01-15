وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 15 وفاة و2387 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12974 والإصابات 1,097,474

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 15 وفاة و 2387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12974 وفاة و 1097474 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 8.83 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 25312 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 69 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 62 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 599 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 30 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2170 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (10 أيام) إلى 1059217 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27041 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14066057 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4510290 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4104451 شخصا.