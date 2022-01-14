تصاعد ظاهرة الانتحار في صفوف الجيش الاسرائيلي، وفي المقدمة الجنود من ذوي الاصول الاثيوبية

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في تقرير نشرته، أن الانتحار شكّل السبب الرئيسي للوفاة في صفوف جنود جيش الاحتلال خلال عام 2021، حيث يُعتقد أن 11 جنديا على الأقل قضوا منتحرين.

وأشارت الصحيفة الى أن ثلث الجنود الذين انتحروا العام الماضي كانوا من أصل إثيوبي، بحسب وثيقة نشرها جيش الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال قوله: إن 31 جنديا ماتوا لأسباب مختلفة في عام 2021، بينهم 11 قضوا منتحرين، بينما فقد 28 جنديا حياتهم في عام 2020.

وقال عميد مديرية القوى العاملة “يورام كنافو” إن ثلاثة من المنتحرين ينحدرون من الجالية الأثيوبية، وأحد الجنود المشتبه في وفاتهم بالانتحار كان أيضًا إثيوبيًا.

وأكد كنافو أنه تم منع حوالي 400 حالة انتحار خلال العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تسعة جنود انتحروا في 2020، و12 في 2019، و9 في 2018، و16 في 2017، وانتحر 21 جنديا في عام 2011، وهو أعلى معدل انتحار خلال العقد المنصرم، بحسب جيش الاحتلال.

كما عمل جيش الاحتلال على منع الانتحار من خلال العديد من البرامج المصممة لتدريب القادة بشكل أفضل، لمساعدتهم في تحديد الجنود الذين من المحتمل أنهم يحملون أفكار”ا قد تدفعهم إلى الانتحار.