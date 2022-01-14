البلبيسي: أوميكرون سيصيب اعدادا كثير ولكنه سيؤدي لمناعة مجتمعية

صرح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي إن هناك ارتفاعا في أعداد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وأضاف، في مقابلة مع التلفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك اليوم الجمعة، أنه رغم الارتفاع بالاصابات الا ان عدد الحالات المدخلة للمستشفيات قليلة، وفترة اقامة المرضى بالمستشفيات أقل.

وبين أن فترة حضانة متحور أوميكرون أقل، مطالباً بالمحافظة على اجراءات السلامة العامة والتباعد.

ولفت إلى أن الدراسات العالمية تتوقع أن متحور أوميكرون سيصيب أعدادا كبيرة وقد يؤدي لتوفير مناعة مجتمعية، ولكن كلما زاد انتشار المرض تزداد المتحورات