اعلام العدو يُعيّر قادة حماس بمغادرة غزة إلى الفنادق الفاخرة بالخارج

أمد/ تل أبيب: كشفت صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية ، في تقرير لها امس الخميس، عن النقلة النوعية لقادة حماس الذين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين، وكيف أصبحوا اثرياء في الوقت الحالي ويتواجدون في مناطق فاخرة بتركيا وقطر.

وكتبت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، عن كبار قيادة حماس في غزة قائلةً: هؤلاء هم الذين يقودون “المقاومة” ضد اسرائيل، ويثيرون حماسة الجمهور الغزي للصمود، رغم الظروف الصعبة في القطاع.

وأكدت، أنّ 8 قيادات من الحركتين تركوا غزة، في السنة الماضية وبقوة أكبر في الاشهر الاخيرة ولم يعودوا، بل يتواجدون في أماكن مريحة وآمنة بمدن ودول في ارجاء العالم، بعضها غنية جدا وتوفر شروط مدللة للمتواجدين فيها.

وشددت، أنّ أول التاركين لقطاع غزة كان رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، الذي ترك بيته في مخيم الشاطيء للاجئين بغزة والذي يسكن فنادق فاخرة في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد علل هنية تركه غزة بتنافسه على رئاسة حماس، ولكن الانتخابات في حماس انتهت منذ بضعة اشهر، اضافة الى ذلك ضغطه على السلطات المصرية للسماح لزوجته وابنائه ترك القطاع عبر معبر رفح، وهم يتواجدون اليوم معه في ظروف خمس نجوم في قطر.

شخصية رفيعة المستوى اخرى تركت القطاع وهو خليل الحية، الذي شغل منذ وقت قصير مضى منصب نائب يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة.

خليل الحية هو رجل حماس في غزة، ترك القطاع قبل بضعة اشهر، بعد أن تسلم منصباً جديداً كـ”مسؤول العلاقات مع الدول العربية والاسلامية” من حماس، وهو الاخر حرص على ان يخرج ابناء عائلته معه من قطاع غزة لحياة اكثر راحة في قطر.

وفي قائمة المغادرين من غزة إلى قطر صلاح البردويل، وهو أيضاً من كبار مسؤولي حماس في غزة والذي حسب مصدر فلسطيني خرج لسنة اجازة في الخارج؛ بالإضافة إلى سامي ابو زهري، الناطق الاسطوري لحماس غزة الذي اصبح عضو قيادة التنظيم ،وايضا المستشار السياسي القديم والكبير لاسماعيل هنية، طاهر النونو. حيث لا احد منهم يلمح بعودة قريبة الى قطاع غزة.

فتحى حماد، الأكثر تطرفاً في حماس،حيث ينتمي الى التيار الصقري في التنظيم، وسبق ان اقام القوة التنفيذية التي كانت تتبع لداخلية حماس، ترك قطاع غزة بسرية تامة، وهو يتنقل في الاشهر الاخيرة بين اسطنبول وبيروت.