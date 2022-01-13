المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن صباح اليوم الخميس عن مقتل ضابطين في تبادل لإطلاق النار قرب أريحا
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تعديلات التعرفة الجمركية تدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس
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