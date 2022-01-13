الحكومة بصدد استيراد علاج لـ 8 آلاف مريض كورونا من “فايزر”

وافق مجلس الوزراء ،اليوم الخميس، على وثيقة الشروط الأولى لتوريد علاج كورونا بين وزارة الصحَّة وشركة فايزر الأميركية، بكميَّة تكفي لعلاج 8 آلاف مريض.

وقال وزير الصحة فراس الهواري في 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إن شركة فايزر التي طورت دواءً مضادا لفيروس كورونا وعدت بتزويد الأردن “مبدئيا بأول شحنة” في نهاية آذار/مارس المقبل تكفي لنحو 1300 شخص”.

وأكد الهواري سابقا أن إعطاء أقراص فايزر للأردنيين، سيقتصر على من هم فوق سن 65 عاما، فضلا عن ذوي الأمراض المزمنة.

وكانت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (اف دي ايه) أجازت الشهر الماضي استخدام عقار “باكسلوفيد” من “فايزر” للأشخاص المعرضين لخطر شديد والذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

وأظهرت تجارب سريرية شملت أكثر من 2200 شخص قدرة هذا العلاج على خفض الوفيات والحاجة إلى دخول المستشفى بنسبة 88% لدى الأشخاص المعرضين للخطر، وقت تناوله في الأيام الخمسة التي تلي ظهور الأعراض.