المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن صباح اليوم الخميس عن مقتل ضابطين في تبادل لإطلاق النار قرب أريحا
أهم العناوين
جرينتش+2 03:08
“إعلام المواطنة” .. كتاب جديد لماجد تربان وبتول السيد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني