ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 23 وفاة و2829 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12932 والإصابات 1,088,329
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50 مستثمرا يعتزمون العودة لنشاطهم في الحرة الأردنية – السورية
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