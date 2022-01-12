طقس بارد اليوم الاربعاء وغدا، ومنخفض قبرصي الجمعة

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6- 4 درجات مئوية، وتكون الاجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ومع ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وتتعمق يوم الجمعة الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة على فترات في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد احياناً. ويحتمل مع ساعات الليل المتأخرة ان تهطل زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج ولفترة قصيرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تتجاوز سرعتها حاجز 60 كم/ الساعة تؤدي الى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

وتبقى الاجواء يوم السبت باردة جداً وغائمة جزئيا الى غائمة في اغلب مناطق المملكة، وتهطل زخات متقطعة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تؤدي الى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 – 6، المرتفعات الشمالية 15 – 6، مرتفعات الشراة 15 – 3، مناطق البادية 19 – 7، مناطق السهول 18 – 8، الاغوار الشمالية 23 – 12، الأغوار الجنوبية 24 – 15، البحر الميت 22 – 13، وفي خليج العقبة 23 – 13 درجة مئوية.

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