ضبط 4 أشخاص هاجموا آخر تبعاً لجريمة قتل وقعت قبل 20 عاماً

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص ممن اعتدوا على أحد المواطنين في محافظة معان أول من أمس.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه “بتاريخ 10 كانون الثاني الحالي، ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة معان بتعرض شخص للاعتداء بالضرب من قبل عدد من الأشخاص في مدينة معان؛ حيث جرى التحرك للمكان وإسعاف المصاب إلى المستشفى وما يزال قيد العلاج”.

وأضاف أنه “بالتحقيق في الحادثة تبين أن الاعتداء جرى من قبل 6 أشخاص، وعلى خلفية جريمة قتل وقعت قبل 20 عاماً في مدينة معان، وأن المصاب من الأشخاص الذين جرى ترحيلهم من المنطقة في حينه”.

وأكد أنه أُلقي القبض على 4 أشخاص ممن شاركوا بحادثة الاعتداء، وبوشرت التحقيقات معهم لإحالتهم للقضاء، فيما البحث ما زال جارياً عن شخصين آخرين جرى التعميم عليهما.

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