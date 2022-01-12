بعدما هزموها عسكرياً.. الحوثيون يفضحون السعودية اعلامياً ويضطرونها للاعتراف بفبركة مشاهد صاروخية مزيفة/ فيديو

سبوتنيك عربي

علق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، على الفيديو الذي نشره السبت الماضي، وقال إنه يظهر ورشة صواريخ بالستية في ميناء الحديدة، ووصفته جماعة الحوثي بأنه “مفبرك من فيلم أمريكي”.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي مع محافظ شبوة عوض العولقي، إنه “مجري بطريقة مغلوطة من أحد المصادر”، معانا أنه يؤكد على نهج القيادة المشتركة للتحالف الثابت والدائم فيما يخص المسار العملياتي أو المسارات الإعلامية.

وأضاف: “نحن نتعامل في منطقة عمليات لدينا الكثير من المصادر وهذا يأتي ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر”، متابعا: “نحن لا نجد حرج في ما إذا كان أي أمر يحتاج إلى تصحيح فمن الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح”.

وأوضح المالكي، أن “كون الفيلم مغلوط من أحد المصادر، هذا لا يعني أن المليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام معسكرات الموانئ ولا أنها لا تستخدم المدنيين لغرض الحماية”، مؤكدا أن “الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع وأن لجنة الخبراء أثبتت أن كافة الأسلحة مهربة من النظام الإيراني لليمن سواء كانت من الحديدة أو بحر العرب”.

وكانت جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية قد اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على أنها عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدية غربي اليمن.

وقال محمد عبد السلام الناطق الرسمي لـ “أنصار الله”، إن ما تم تقديمه “للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي للتحالف هو مشهد من فيلم تم اجتزاؤه”، معتبرا أن التحالف “يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية”.

من جانبه، قال القيادي في جماعة “أنصار الله” اليمنية، محمد علي الحوثي، إن التحالف العربي، “قام باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على أنها عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدية غربي اليمن”.

في سياق متصل، عرضت قناة “الميادين” اللبنانية، مقطع فيديو يتضمن تصريحات متلفزة للمتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي يستعرض خلالها ما قال إنها ورش تصنيع وتركيب صواريخ باليستية في ميناء الحديدة، وقارنتها القناة بمشهد من فيلم أمريكي.

وقالت القناة: “تبيّن أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم “Severe Clear”، وتحديداً بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية من بدء الفيلم”، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن فيلم تسجيلي صوره جندي أمريكي عن غزو العراق وعرضه عام 2010.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، عرض في مؤتمر صحفي السبت الماضي، مقاطع مصورة قال إنها تثبت تحويل “أنصار الله” موانئ الحديدة لمخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية.

وأضاف المالكي: “هذا موجود في موقع لا يمكن الإفصاح عنه حاليا، داخل ميناء الحديدة، عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ الباليستية، ومن ثم يتم نقلها أيضا إلى خارج ميناء الحديدة”.

إلا أن وزارة الخارجية في صنعاء، سارعت إلى نفي صحة ما جاء في فيديو التحالف ووصفته بأنه “إفلاس وفبركةٌ إعلاميةٌ هابطةٌ”، وأنه “اعتمد على عرض ركيك”.

وقالت إن “المحاولات الهزلية لتبرير استهداف تحالف العدوان الموانئ اليمنية، لا تعدو عن كونها تحرّكاً سينمائياً رخيصاً”، بحسب “الميادين”.

فيديو | متحدث #التحالف ردا على حادثة "الفيديو المغلوط": لا نشعر بالحرج تجاه الفيديو المغلوط وماحدث يعد خطأ هامشيا #الإخبارية pic.twitter.com/PgMSicJe1e — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2022