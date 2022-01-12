ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 23 وفاة و2829 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12932 والإصابات 1,088,329
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“الشاباك” يسمح اليوم بنشر مزاعم حول اعتقال اربع نساء يهوديات متهمات بالتجسس لحساب المخابرات الإيرانية
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