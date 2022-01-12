الرجوب يُكرر الدعوة لعودة سوريا للجامعة العربية، ويؤكد ان حركة حماس جزء أصيل من النسيج الوطني الفلسطيني/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:41
البطريرك ثيوفيلوس الثالث يقرع الجرس.. العصابات اليهودية تجهد لطرد المجتمع المسيحي من القدس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني