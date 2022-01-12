الرجوب يُكرر الدعوة لعودة سوريا للجامعة العربية، ويؤكد ان حركة حماس جزء أصيل من النسيج الوطني الفلسطيني/ فيديو
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جرينتش+2 12:51
استشهاد مسن اثر احتجازه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال
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