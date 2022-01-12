إحباط عملية تهريب 2.7 مليون حبة كبتاغون مخبأة في شاحنتين

اعلن الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية، قد تمكنت من احباط محاولة تهريب حبوب مخدرة من نوع كبتاغون، حيث تقدر الكمية بـ2.7 مليون حبة كبتاغون تم ضبطها داخل شاحنتين تحملان لوحات اجنبية، الأولى محملة بمادة الحدي،د والأخرى محملة بالفاكهة .

وأضاف الناطق الاعلامي بان المضبوطات كانت موضوعة داخل مخابئ سرية في الشاحنتين تم اعدادها خصيصا لغايات التهريب.

وقد تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني.