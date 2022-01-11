وزارة الداخلية توقف العمل بالإقامة الجبرية لمدة 3 أشهر

كشف وزير الداخلية مازن الفراية، عن قرار بوقف العمل بالإقامة الجبرية على أصحاب السوابق لمدة 3 أشهر، منذ يوم أمس الإثنين، وفق ما أبلغ رئيس لجنة الحريات النيابية عبد الله أبو زيد “هلا أخبار”.

وقال الفراية، في حديث له خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية، إن ذلك يأتي لإجراء دراسة حول آلية العمل بنظام الإقامة الجبرية، إذا كان لوقفها آثاراً سلبية.

وأضاف الفراية، أن القرار يستثنى منه حالات محددة، مضيفاً انه يتم تجديد إيقاف هذا القرار شهرياً ، لكن وزارة الداخلية ارتأت أن توقف الإقامة الجبرة لـ 3 أشهر إلا لحالات استثنائية.

ولفت إلى أن ذلك جاء بناء على ما أظهرته نتائج ايجابية بحسب تقارير الأمن العام خلال الأشهر الماضية.

من ناحية أخرى، أشار الفراية إلى أن هنالك دراسة تجري حالياً حول آلية التوقيف الاداري، وتوحيد موضوع الكفالات على الموقوفين.

وثمنت لجنة الحريات النيابية، قرارات وزارة الداخلية المتعلقة بالإقامة الجبرية، ودراسة التوقيف الاداري.