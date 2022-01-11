بوتين: انتصرنا في كازاخستان، ولن نسمح "بثورات ملونة" في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة يدعمها ارهابيون اجانب
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جرينتش+2 03:18
قرارات إخلاء جديدة لعائلة فلسطينية في حي “الشيخ جراح” بالقدس المحتلة تهدد باندلاع موجة من الصراع
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