بوتين: انتصرنا في كازاخستان، ولن نسمح "بثورات ملونة" في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة يدعمها ارهابيون اجانب
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جرينتش+2 01:07
في تمايز ملحوظ.. امارة الشارقة “العروبية” تواصل تعطيل الدوائر وادامة الصلاة يوم الجمعة، خلافاً لباقي الامارات
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