بوتين: انتصرنا في كازاخستان، ولن نسمح "بثورات ملونة" في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة يدعمها ارهابيون اجانب
أهم العناوين
جرينتش+2 03:18
شاهد وتعجّب.. افتتاح أول فندق 5 نجوم للإبل بالسعودية/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني