بوتين: انتصرنا في كازاخستان، ولن نسمح "بثورات ملونة" في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة يدعمها ارهابيون اجانب
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جرينتش+2 01:07
بعد سطوها على سفينة ترفع علم الامارات .. جماعة الحوثي تعلن اليوم عن إسقاط طائرة إماراتية، للمرة الثانية خلال أسبوع.
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