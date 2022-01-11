الزعيم يبدأ تصوير فيلم “الواد وأبوه” في شهر شباط المقبل

يعكف الفنان عادل إمام في الوقت الحالي على التجهيزات النهائية لفيلمه الجديد “الواد وابوه” الذى يتعاون خلاله مع ابنه الفنان محمد إمام.

وقد تقرر أن يبدأ تصوير أحداث هذا الفيلم خلال شهر شباط/ فبراير المقبل، داخل أحد الديكورات في مدينة الجونة، حيث سيتم تصوير ما يقرب من 90% من أحداث الفيلم.

وكان هناك العديد من الأشاعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، ومعاناته مع المرض.

غير ان شقيق الفنان عادل إمام المنتج الفني عصام إمام نفى كل هذه الأخبار، وأكد أن الزعيم حالته الصحية جيدة، ولا صحة لما يتردد حول تدهور حالته الصحية، وأنه يتواجد في منزله وسط أحفاده، ولا صحة لما يتردد من أخبار.

وأكد عصام إمام أن الأخبار التي تم تداولها حول اعتزال الزعيم لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه لا يعلم من أين تظهر هذه الأخبار.

وقال إن عادل إمام حاليًا يقرأ عددا من السيناريوهات التي من المفترض أن يستقر على إحداها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: لا أعلم من المستفيد من ترويج هذه الشائعات حول عادل إمام الذي أسعد الجمهور لمدة 40 عامًا، ومن خلال بوابة فيتو أحب أن أطمئن الجميع على صحة الزعيم عادل إمام.

وكانت قد انتشرت منذ فترة عدد من الشائعات حول إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا، كما زادت الشائعة انتشارا نظرًا لغياب الزعيم عن الأضواء منذ فترة طويلة، وإقامته طوال أشهر الصيف الماضي بمنزله بمنطقة الساحل الشمالي.

جدير بالذكر ان آخر عمل سينمائي جمع بين الزعيم ونجله محمد إمام، هو فيلم “حسن ومرقص” الذي عرض في عام 2008، وحقق العمل نجاحًا وقت عرضه في دور السينما، وشارك في بطولته النجم الراحل عمر الشريف ولبلبة وشيري عادل، وبعدها شارك محمد والده في الأعمال الدرامية حتى خاض تجربة البطولة وحده وأصبح نجم شباك.

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