بوتين: انتصرنا في كازاخستان، ولن نسمح "بثورات ملونة" في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة يدعمها ارهابيون اجانب
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أجواء مشمسة باغلب المناطق اليوم ومنخفض قبرصي مساء الخميس
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