وزير المالية: السيارات والاثاث والتبغ والكحول لن تنخفض ضريبتها

قال وزير المالية محمد العسعس، اليوم الاثنين، إن قرار تخفيض التعرفة الجمركية جاء للتخفيف على المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والقطاع السياحي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، أن القرار سيعود على القطاع الخاص بالتخفيف من المعاملات الإدارية، وسيعمل على الحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.

وأوضح أن معظم السلع ستنخفض وستتوحد، باستثناء الصناعات الهندسية والاستثنائية والأثاث المنزلي والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى السيارات والتبغ والكحول لن تنخفض ضريبتها.

ولفت وزير المالية إلى أن 53% من المواد ستصبح معفاة من الرسم الجمركي بعد 5 سنوات، مؤكدا أن تخفيض التعرفة الجمركية على سلع معينة سيستمر حتى 2027.

وبين أن تخفيض التعرفة الجمركية على الألبسة من 30 % إلى 5%، بالإضافة إلى إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة المحلية.

واعلن عن تخفيض التعرفة الجمركية على قطع غيار السيارات من 20% إلى 5%، مضيفا أن 93 % من المواد رسومها الجمركية صفر او 5 %.

وأشار العسعس إلى أن هذه القرارات ستعود بفائدة إيجابية على الخزينة، وستعوض الإيرادات، ولن تتأثر الاتفاقات الدولية بهذه الاجراءات.

وأكد أن 32 جهة من القطاع الخاص تتعامل مع الصادرات والواردات على الحدود، سيتم توحيدها في جهة واحدة، وهي الجمارك.

وقال ا:”لن يؤثر توحيد المرجعيات على وظائف القطاع الخاص من هذه الجهات”،

من جانبه، قال مدير دائرة الجمارك، جلال القضاة، إنه في عام 2027 ستصبح شرائح الجمارك 3 شرائح فقط، مبينا أن تخفيض الشرائح الجمركية من 11 إلى 4 شرائح سيريح المواطن ويخفف على موظفينا.

وأضاف القضاة أن الألبسة والأحذية هي أكثر المواد تهريبا، وعن طريق الإجراءات الجديدة، ستخفض من عمليات التهريب والتهرب أيضاً.

وأوضح أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم، فور صدورها في الجريدة الرسمية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد أعلن أمس الأحد أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وترتبط بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين أيضا.