تذبذب.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 17 وفاة و2789 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12893 والإصابات 1,082,570
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مُعلناً قرب زيارة محمود عباس الى دمشق.. جبريل الرجوب: وجود سورية خارج الجامعة العربية “عار على العرب”
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