“منتدى الإعلاميين” بغزة يدين استكتاب صحيفة سعودية لحاخام يهودي

غزة – قدس برس

ادان “منتدى الإعلاميين الفلسطينيين” بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ضم صحيفة سعودية، حاخام يهودي، لطاقمها، واصفة الخطوة بأنها “اختراق خطير لوعي الأجيال العربية”.

وقال المنتدى (غير حكومي) في بيان: “ينظر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بعين الاستغراب والدهشة لضم صحيفة (عرب نيوز) السعودية إلى طاقهما الحاخام مارك شناير لكتابة عمود بشكل منتظم فيها”.

وعدّ المنتدى التعيين بأنه “دعم مرفوض لرواية الاحتلال الكاذبة، وترويجاً لسمومه الفكرية في الوسط العربي، فضلاً عما يمثله ذلك من طمس لجرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتنكّر لعذابات حوالي 20 صحفي فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال”.

واعتبر أن فتح المجال أمام الحاخام مارك شناير لمخاطبة الجمهور العربي يُشكّل اختراقًا خطيرًا لوعي الأجيال العربية، ويقدم خدمة مجانية للاحتلال دون أدنى جدوى عربية من هكذا تطبيع، بحسب البيان.

وجدد “منتدى الإعلاميين الفلسطينيين” موقفه الرافض للتطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي بكل صوره وأشكاله، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التطبيع الإعلامي يضر بالإعلام الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناة الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

وطالب المنتدى، الاتحاد العام للصحفيين العرب “بالتصدي لكل أشكال التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم السماح بهذه المهزلة التي تزيد آلام الشعب الفلسطيني، لاسيما أن الإعلام الإسرائيلي يتفنن في تشويه صورة الشعب الفلسطيني ووسم نضاله الوطني المشروع بالإرهاب”.

كما دعا وسائل الإعلام المحلية والإعلام الفلسطيني إلى إبراز الرفض الشعبي للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بمختلف صوره وأشكاله، وحماية الوعي الفلسطيني والعربي من الاختراق ومحاولات التزييف وتزيين صورة الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من مغبة الترويج للتطبيع الإعلامي بأي شكل من الأشكال باعتباره طعنة في خاصرة الإعلام الفلسطيني.

وكانت السعودية، أعلنت على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، وفي مقابلة للصحيفة ذاتها (“عرب نيوز”)، نشرت 14 كانون أول/ديسمبر الماضي، عن أن التطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي مرهون بشرط تنفيذ “تل أبيب” مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002.

ومبادرة السلام العربية تُعرف أيضًا بـ”المبادرة السعودية”، وهي مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بـ “إسرائيل”، وتطبيع العلاقات معها.