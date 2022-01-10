تذبذب.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 17 وفاة و2789 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12893 والإصابات 1,082,570
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معان.. العثور على المركبة المفقودة في المريغة دون سائقها
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