الإفراج عن الاميرة بسمة آل سعود وابنتها، والابقاء على اعتقال محمد بن نايف ونجلي الملك عبد الله وعدد أخر من الامراء
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قطاع غزة يدفع عباس للقاء السيسي، وسيف القدس يتسبب في تأجيل جلسة المجلس المركزي الفلسطيني
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