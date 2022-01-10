الإفراج عن الاميرة بسمة آل سعود وابنتها، والابقاء على اعتقال محمد بن نايف ونجلي الملك عبد الله وعدد أخر من الامراء
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في مهرجان جازان السعوديّ.. ابن سلمان يَدك باقدام الراقصات شبه العاريات معاقل الوهابية/ فيديو
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