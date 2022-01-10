طقس بارد في اغلب المناطق اليوم الاثنين وغدا وبعده

يطرأ اليوم الاثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم المنخفضة، وهناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الخميس، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل تتكاثر الغيوم تدريجياً في شمال ووسط المملكة، لتصبح الأجواء غائمة جزئياً، وتتهيأ الفرصة في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات خفيفة من المطر، ولاسيما في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 5، وفي مرتفعات الشراة 11 – 3، وفي مناطق البادية 16 – 4، وفي مناطق السهول 14 – 5، وفي الاغوار الشمالية 21 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 11، وفي البحر الميت 20 – 11، وفي خليج العقبة 21 – 12 درجة مئوية.

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