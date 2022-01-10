“بين السما والأرض”.. قصة مصرية واقعية تحولت لفيلم عالمي/ فيديو

موقف محرج تعرض له المخرج صلاح أبو سيف، كان السبب في أن تظفر السينما العربية بفيلم جديد في كل شيء.. في فكرته وفي موضوعه وإخراجه.. فيلم لم يسبق للسينما في العالم أن تعرضت لفكرته أو عالجتها.

ففي أواخر الستينيات، قال المخرج صلاح أبو سيف: كانت زوجتي مريضة بل في أشد حالات المرض وكان لابد من عرضها على طبيب أخصائي ولم يكن من المعقول أن تذهب وحدها وهي على تلك الحالة من الألم.

واصطحبتها إلى عيادة الطبيب في الدور الثامن بإحدى العمارات الشاهقة كانت تتحامل على نفسها من شدة المرض وركبنا الأسانسير أنا وهي بمفردنا وصعد بنا إلى عيادة الطبيب ولكنه لم يكد يصل إلى الدور الخامس ويتعداه إلى الدور السادس حتى توقف بين الدورين ونحن في داخله مسجونين في ذلك الحيز الضيق.

وعبثا حاولنا الإفلات من هذا المأزق صرخنا وكدنا نحطم الباب من كثرة الخبط ولكن دون جدوى وبدأنا نحس بالضيق توترت أعصابنا وكاد الإغماء يصيب زوجتي وازدادت عليها آلام المرض نتيجة لقلة نفسها، بحسب ما ذكرته مجلة آخر ساعة في عام 1959.

ومرت الدقائق بطيئة تصبب خلالها العرق مني وتضاعفت ثورتي وبينما نحن نعاني من هذا الموقف الحرج فقد أحس بنا سكان العمارة فحاولوا مساعدتنا وإذا بالحرارة تعود تعود إلى الأسانسير فجأة فيرتفع صاعدا وننجو من الموت بعد أن واجهنا ما يزيد على ساعة.

ودخلت أنا وزوجتي إلى الطبيب وجلست أنتظرها وأفكر في هذا الموقف ماذا كان يحدث لو أن الاسانسير كان مزدحما بالناس وتعطل بهم أكثر من ساعة ؟ ماذا كان ينتابهم من أحاسيس ومن انفعالات ؟ ماذا يكون موقفهم وهم يرون أنهم معلقون بين السماء والأرض ينتظرون مصيرهم في قلق وفزع ؟

وأسرعت أسجل خواطري وإحساسي وأصور ما شاهدته من انفعالات زوجتي وجزعها ولهفتها على الخروج من هذا المأزق وإنقاذ أنفسنا من هذا المصير المؤلم.

سجلت كل شيء بسرعة ودقة وصراحة وفي النهاية وجدت بين يدي فكرة رائعة لفيلم جديد أكثر من جريء وأكثر من مثير.. فيلم يصور هذا الحادث الذي وقع لنا على أن يكون الأسانسير مزدحما بخليط من الأشخاص من بيئات مختلفة .

واحترت فيمن يقدم على إنتاج هذه الفكرة وأنا أعرف لدى أكثر منتجينا رغبتهم في إنتاج الموضوعات العادية وابتعادهم عن الموضوعات التي يعتبر إنتاجها مغامرة، فوضعت السطور التي سجلت فيها خواطري في أحد أدراج المكتب وأغلقت عليها، دون أن أعتقد أن القدر سيتيح لي بعد وقت قصير اخراجها في فيلم عالمي مدهش بعنوان “بين السما والأرض”.