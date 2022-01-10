بكاء ودعاء.. وداع حزين اليوم للاعلامي المصري وائل الإبراشي من أهالي قريته شربين بمحافظة الدقهلية/ فيديو

شهدت مراسم دفن الإعلامي المصري الشهير وائل الإبراشي بمدافن العائلة، اليوم الاثنين، تزاحم الآلاف من أهالي قرية شربين بمحافظة الدقهلية (مسقط رأسه) لإلقاء نظرة الوداع والدعاء له، وسط سيطرة حالة من البكاء والحزن عليهم.

وقد جرى تشييع جثمان الفقيد من مسجد سيدي سالم بقريته، بعد إقامة صلاة الجنازة على روحه.

ودخلت عائلة الإبراشي في نوبة بكاء هيسترية فور وصل الجثمان لأداء صلاة الجنازة، وأصيبت زوجته بحالة انهيار وسط محاولات من أقاربها وأصدقائها لمواساتها، فيما توافد أهالي شربين زرافات ووحدانا على المسجد لأداء صلاة الجنازة، وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

توفي الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الأحد، عن عمر يناهز 58 عاما متأثراً بفيروس كورونا. وكان «الإبراشى» أصيب نهاية العام الماضى بكورونا، لكن مضاعفات الفيروس استمرت حتى وفاته.

وكان الإبراشي قد وافته المنية مساء أمس الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ 58 عامًا.

ويشار إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي ولد في مدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، في 26 أكتوبر 1963، واوصى بدفنه في مقبرتها الى جانب ضريح والده.

وقد أصيب الإبراشي في نهاية العام الماضي بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته.

ورغم تعافي الإبراشي من فيروس كورونا الا إنه ظل يعاني من مضاعفات هذا الفيروس اللعين، خاصة في منطقة الرئة وظل بعيدا عن الشاشة طيلة هذه الفترة.

ووائل الإبراشي واحد من رواد الصحافة التليفزيونية صنع نجاحات كبيرة عبر شاشة قناة دريم وكانت البداية مع برنامج الحقيقة، ثم برنامج العاشرة مساء الذي ظل يقدمه لنحو ثماني سنوات كاملة خلفا للإعلامية منى الشاذلي التي رحلت عن البرنامج في عام 2012.

وقد استطاع الإبراشي أن يكسب رهان إدارة قناة دريم وقتها، وحافظ على النجاح الذي حققته منى الشاذلي في “العاشرة مساءً” بل إن البرنامج حقق شهرة ونجاحا زائدا في عهد الإبراشي، وكان يصنف دائما بأنه واحد من أكثر ثلاثة برامج مشاهدة في مصر، حتى رحل الإبراشي عنه في 2018 وبرحيله توقفت دقات “العاشرة مساء”.

وبعد الرحيل عن “دريم” انتقل الإبراشي لقناة on لتقدم برنامج “كل يوم” خلفا للإعلامي عمرو أديب، ولم يستمر الإبراشي في “كل يوم” أكثر من موسم واحد لينتقل بعدها لصنع تجربة جديدة وهو برنامج “التاسعة” على شاشة التلفزيون المصري، حيث احرزالبرنامج نجاحات كبيرة في غضون فترة قصيرة.

وكان حسن الإبراشي ابن شقيق الإعلامي الراحل قد اعلن، مساء امس الاحد، عن وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وقد أعلنت مؤسسة روزاليوسف أنها ستقيم عزاءً للإعلامي الكبير الإبراشي، يوم الأحد المقبل، بمقر المؤسسة بشارع قصر العيني بالقاهرة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كما نعت المؤسسة الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير وائل الإبراشي الذي بدأ حياته الصحفية في روزا ليوسف، وتخرج في مدرستها العريقة.