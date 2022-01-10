الحكومة العراقية تقر اتفاقية مد أنبوب نقل نفط البصرة للعقبة

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي، إن “نظيره العراقي إحسان عبدالجبار قد أبلغه بمكالمة هاتفية بموافقة “مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الإطار وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه”.

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الأنبوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.

واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في حزيران من العام الماضي في بغداد بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي وآخر مستجدات أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة.

ويأتي المشروع في إطار توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي يمنح الأردن بموجبه حق شراء 150 ألف برميل نفط يوميا لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.

ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي وملحقاته بطاقة تصميمية تبلغ (1) مليون برميل في اليوم من البصرة لغاية العقبة، وبطول نحو (1665) كم لتصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة، مرورا بالأراضي الأردنية وصولا إلى ميناء العقبة ومنها للسوق العالمية.

وتقدر كلفة تنفيذ المشروع (الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة في الأردن) بنحو (7-9) مليار دولار حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.