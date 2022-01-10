المنتدى العربي يحتفل بيوم ميلاد عبد الناصر

يسر الهيئات الثقافية الأردنية التالية: المنتدى العربي و المنتدى العربي الناصري والجمعية الفلسفية الاردنية ومنتدى الفكر الاشتراكي وحزب الحركة القومية دعوة الاخوة المواطنين الكرام لحضور احتفالية
“احياء ذكرى ميلاد قائد الأمة وضميرها وعنوانها ، الرئيس جمال عبد الناصر”
وذلك في مقر المنتدى العربي، الساعة الخامسة (بالتوقيت الشتوي) من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١٥. وتتضمن الفعاليات التالية:
– كلمة رئيس المنتدى العربي .المحامي فايز شخاتره
– قصيدة نزار قباني “في ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر” تلقيها الطفلة ميسر مهدي.
-كلمة رئيس المنتدى العربي الناصري. د.احمد العرموطي
-عرض فيلم في ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر
– كلمة حزب الحركة القومية . الامين العام ضيف الله فراج.
قصيدة زند وخلود للشاعر مهند دبابنة
– كلمة نقيب المهندسين الاردنيين، سعادة المهندس احمد سماره الزعبي
عريف الحفل الاستاذ باسل داود.