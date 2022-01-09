وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد صراع مع كورونا



القاهرة – توفي منذ قليل الإعلامي والصحفي الكبير وائل الإبراشي، نتيجة تليف بالرئة بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد.

وأعلن نجل شقيق الراحل وائل الإبراشي، حسن الإبراشي، عبر صفتحه الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، الخبر مساء اليوم الاحد، قائلا: “انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الابراشي في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمه والمغفرة”.

وكان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي قد غاب عن الساحة الإعلامية؛ منذ ما يقرب من عام، بعد إصابته بكورونا، وظل تحت ملاحظة الأطباء، قبل إعلان وفاته منذ قليل.