وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في انفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية زرعتها التنظيمات الكردية
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جرينتش+2 01:32
وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في انفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية زرعتها التنظيمات الكردية
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