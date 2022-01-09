وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في انفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية زرعتها التنظيمات الكردية
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جرينتش+2 01:32
مخابرات السيسي تجند الجواسيس في الخارج لملاحقة معارضي نظامه وليس متابعة اعداء مصر
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