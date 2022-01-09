فى ذكرى تأسيسه.. افلام واغانٍ رحبت بانطلاقة السد العالي/ فيديو

يتزامن اليوم الاحد مع وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس لواحد من أهم المشاريع في تاريخ مصر، وهو مشروع السد العالي، إذ وضع حجر الأساس في مثل هذا اليوم من عام 1960، أي قبل 62 عامًا بالتحديد، ليبدأ العمل في مشروع عاد على مصر بفوائد هائلة بمجرد الانتهاء من بنائه وحتى الآن.

ولم يغفل الفن المصري عن التطرق إلى مشروع السد العالى، من خلال فيلمين تطرقا له، بالإضافة إلى أغان عدة رحبت به ابرزها:

فيلم “الحقيقة العارية”

أهم الأفلام التي تطرقت إلى السد العالى، وذلك بعدما تم عرض هذا الفيلم نهاية عام 1963، وتدور أحداثه حول الفنانة ماجدة التي تصطحب وفدا سياحيا لزيارة السد العالى وهناك تلتقي بالمهندس الذى يلعب دوره إيهاب نافع،

الفيلم يبرز مشاهد لعدة لحظات تاريخية في بناء السد العالى، من خلال تطور أحداثه، وهو من بطولة ماجدة، وإيهاب نافع، وسهام فتحي، وفاتن الشوباشي، وعبد المنعم إبراهيم، وصلاح نظمي، ومن تأليف محمد عثمان، وسيناريو وحوار وجيه نجيب، وإخراج عاطف سالم.

فيلم “الناس والنيل”

بعد 9 سنوات من عرض فيلم “الحقيقة العارية”، عُرض فيلم “الناس والنيل” عام 1972، والذى سلط الضوء على أهمية مشروع السد العالي، حيث تدور أحداثه عندما يتم تحويل مجرى نهر النيل عام 1964، من خلال تسليط الضوء على قصة الطبيب «أمين» الذي يلتحق بالعمل في السد من أجل خدمة العاملين فيه.

الفيلم من بطولة سعاد حسني، وعزت العلايلي، وصلاح ذو الفقار، ومحمود المليجي، وهو من تأليف نيكولاي فيجوروفسكي وسيناريو وحوار حسن فؤاد وإخراج يوسف شاهين.

أم كلثوم والعندليب

ومثلما كان الحال مع السينما، تطرقت الأغاني لأهمية السد العالى على لسان أيقونتي الغناء: عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، ففيما تطرق الأول له بأغنيته الشهيرة “حكاية شعب”، فقد قدمت له أم كلثوم أغنية “قصة سد”.