رئيس الوزراء يعقد بعد قليل مؤتمرا صحفيا في رئاسة الوزراء

يعقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤتمرا صحفيا هذا اليوم الأحد في رئاسة الوزراء.

ويعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل.

ويشارك في المؤتمر، ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية، مع التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، وبحسب البروتوكولات الصحية المتبعة لتنظيم المؤتمرات الصحفية.

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