حريق بمنزل الفنانة سهير رمزي صباح اليوم الاحد| فيديو

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في انفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية زرعتها التنظيمات الكردية
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