ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 20 وفاة و2349 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12876 والإصابات 1,079،781
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الكذّابون.. الطائرات الأمريكية تحرس “الجولاني” بدل اغتياله في ادلب، وتضيّع فرصة ربح مكافأة بـ 10 ملايين دولار
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