الرئيس التونسي السابق والفاشل “المرزوقي” يُشبّه الرئيس سعيد بالقذافي ويدعو لعصيان مدني لإجباره على الاستقالة

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في انفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية زرعتها التنظيمات الكردية
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