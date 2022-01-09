اعتقال أحد المتورطين في اغتيال فادي البطش بتكليف من الموساد

غزة – أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأحد عن اعتقال أحد المتورطين في اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، في تصريح صحافي مقتضب، إنه ومن خلال التحقيقات الجارية لدى الأمن الداخلي فقد افادت اعترافات أحد الموقوفين بتورطه، في اغتيال المهندس البطش، مضيفا ان “عملية الاغتيال تمت بتكليف من جهاز الموساد الإسرائيلي”.

وقد اغتُيل المهندس فادي البطش بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2018، بينما كان يمر بالطريق من منزله إلى مسجد لأداء صلاة الفجر في غومباك بضواحي كوالالمبور.

ولد البطش عام 1983 في مدينة جباليا في قطاع غزة وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية من الجامعة الإسلامية في غزة أواخر عام 2009، كما حصل على قبول لدرجة الدكتوراه الثانية من جامعة مالايا الماليزية في 2011

ويمتلك البطش براءة اختراع في زيادة كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية، كما اخترع جهاز تحسين نقل الطاقة الكهربائية، ويُعد من أول المبادرين في تأسيس التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين في ماليزيا.