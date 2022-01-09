ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 20 وفاة و2349 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12876 والإصابات 1,079،781

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 20 وفاة و2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12876 وفاة و1079781 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 6.91 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 26913 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 64 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 71 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 687 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 31 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2024 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1039992 حالة.

كما أشار إلى إجراء 33985 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13851545 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4462074 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4058538 شخصا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة