اخيرا وبعد قرابة 3 أشهر من إجراء الانتخابات.. البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته اليوم الاحد، ونواب الصدر يرتدون الأكفان

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في انفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية زرعتها التنظيمات الكردية
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جرينتش+2 01:31
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